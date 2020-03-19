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SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da

SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da.

19.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:41
SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara 'da
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara’da

Kaynak: DHA

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SPOR TFF heyeti koronavirüs toplantısı için Ankara'da
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara, Güncel

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