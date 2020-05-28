SPOR TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

SPOR TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdiİSTANBUL,(DHA) -Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

28.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:48
SPOR TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi
İSTANBUL,(DHA) -
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonunda kalan 8 hafta daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedildi. Lig 12 Haziran'da başlayacak ve önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü bugün açıklanacak. Türkiye Kupası kaldığı yerden devam edecek ve yarı final maçlarının rövanş fikstürü de bugün açıklanacak.
Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle
-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak
-Basın akreditasyonları kısıtlanacak
-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek SPOR TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, DHA, Güncel, Haber

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