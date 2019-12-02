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Spor thy, ıbsa cv cco 7 palmas maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

SPOR THY, Ibsa CV CCO 7 Palmas maçı öncesi basın toplantısı düzenlediÖzgür KABAN - Kaan ÜLKER - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın yarın CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı ile karşılaşacağı müsabaka öncesi basın...

02.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:18
SPOR THY, Ibsa CV CCO 7 Palmas maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
Özgür KABAN - Kaan ÜLKER - Türk Hava Yolları Kadın Takımı'nın yarın CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında 'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı ile karşılaşacağı müsabaka öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.
Düzenlenen basın toplantısına Türk Hava Yolları (THY) Takımı'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, takım kaptanı Aneta Havlickova, Ibsa CV CCO 7 PALMAS takımı başantrenörü Pedro Pablo Lanero ve takım kaptanı Saray Manzano katıldı.
Yarınki maç için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Türk Hava Yolları (THY) Takımı'nın baş antrenörü Marcello Abbondanza, 'Yarınki maç için çok heyecanlı ve mutluyum. Avrupa kupalarında olmayı özledim. Bu benim için yeni bir macera. Takımımın yarın göstereceği performansı merakla bekliyorum. Hedefimiz her zaman kazanmak. İlk defa Challenge Cup oynayacağız. Rakipleri daha tanımıyorum, maç maç analiz ediyorum. Her ülkenin bu kupa için en iyi olan takımı yer alıyor' şeklinde konuştu.
Yarın zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak istediklerini ifade eden takım kaptanı Aneta Havlickova, 'Takım olarak bu maçın ve diğer maçların önemini biliyoruz. Bu Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk Avrupa macerası olacak. Kolay olmayacak, zor olacak ama savaşacağız. Tek bir hedefimiz var, zor olacak ama kazanmaya çalışacağız' diye konuştu.
Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ibsa CV CCO 7 Palmas takımı başantrenörü Pedro Pablo Lanero ise 'Burada olmaktan çok mutluyum, her şey yolunda. Kendi ligimizi de Türkiye voleybol ligi seviyesine getirmek istiyoruz. Burada olmaktan heyecanlıyız. Önemli bir takım ile oynayacağız. Yarın umarım iyi bir voleybol oynarız, bol şans diliyorum. Bizi buraya davet ettikleri çok teşekkür ederiz. Marcello ile tekrardan buluştuğum için de mutluyum' ifadelerini kullandı.
Saray Manzano ise burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Yarın umarım iyi bir voleybol oynarız dedi.
Spor thy, ıbsa cv cco 7 palmas maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Türk Hava Yolları, Bora Füzesi, voleybol, İspanya, Güncel

Kaynak: DHA


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