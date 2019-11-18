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Spor Tırmanış Türkiye Hız Şampiyonası standart ölçülerde ilk kez Trabzon'da yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Trabzon'da yapıldı.

18.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:33Spor Tırmanış Türkiye Hız Şampiyonası standart ölçülerde ilk kez Trabzon'da yapıldı
Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği Tırmanış Türkiye Şampiyonası Trabzon'da yapıldı. Ülkemizde, standart ölçülerdeki tırmanma duvarında ilk kez yapılan şampiyona nefes kesti. Yomra ilçesindeki olimpik ölçülerdeki Cimnastik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 26 ilden 42 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular önümüzdeki süreçte yapılacak olan Avrupa ve ardından da Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Yomra Cimnastik Spor Kompleksindeki zorlu parkurda gerçekleştirilen müsabakalar öncesinde konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, şampiyona öncesinde spor kompleksine montajı yapılan tırmanış duvarının, hız şampiyonaları için uygun olduğunu, bundan sonraki süreçte de dağcılık sporuna hizmet vereceğini söyledi. Başar, "Spor tırmanışı olimpik bir branş. Burada derece alan sporcularımız ortalamalarına göre milli takıma seçilebiliyor" dedi.

Türkiye'de son birkaç yıldır spor tırmanışının yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, Trabzon'da yapılan tırmanış duvarının bu spora ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Başar, daha sonra Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Birdal Öztürk'e dağcılık sporuna yaptığı katkılardan ötürü teşekkür plaketi etti. Başar, "İl Müdürümüz eski milli sporcu o yüzden sorunların çözümündeki pratikliği ile bizim için büyük bir şans" diye konuştu.

15 m yüksekliğinde hız ve lider duvarları ile 5 modüllük boulder duvarlarının bulunduğu Yomra'da yapılan müsabakaların ardından erkeklerde İstanbul TED SK'nden Sarp Şahin birinci, Malatya Gençlik ve SK.'nden Abdullah Yusuf Doğan ikinci, Diyarbakır Doğa SK'nden İkram Akyüz ise üçüncü oldu. Kadınlarda İstanbul Kartal Bel. SK'nden Hazal Öztürk birinci olurken, Bingöl Tenis Eskrim Dağcılık'ten Duygu Cansen ikinci, Malatya GHSK'nden Leyla Karadağ da üçüncülüğü elde etti. - TRABZON

Spor

Kaynak: İHA

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