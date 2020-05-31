SPOR TMF Başkanı Uçar'dan vefa sosyal destek grupları ve gönüllülere teşekkür

SPOR TMF Başkanı Uçar'dan vefa sosyal destek grupları ve gönüllülere teşekkür'Onbinlerce kişiye ilaç, gıda ve temizlik maddeleri ulaştırıldı'Nesrin Aydın Yaldız / Ankara,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının...

31.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:15
SPOR TMF Başkanı Uçar'dan vefa sosyal destek grupları ve gönüllülere teşekkür
'Onbinlerce kişiye ilaç, gıda ve temizlik maddeleri ulaştırıldı'
Nesrin Aydın Yaldız/ Ankara,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Vefa Sosyal Destek gruplarına katkı sunmak amacıyla binlerce motosiklet gönüllüsü ile birlikte görev yaptı.
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, 'Bin Motosikletli Gönüllü' projesinde yer alan TMF Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, turizm komisyonu üyeleri, eğitmenler, hakemler ve motosiklet tutkunlarına Vefa Sosyal Destek gruplarına yaptıkları katkı ve Kızılay'a kan bağışı kampanyasına verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.
Başkan Uçar, 'Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerde bir çağrı yaptık. Dedik ki 'Bin tane gönüllü arkadaşımız, Bin tane motosiklet gönüllüsü bizimle birlikte Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışır ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını acaba ulaştırır mı" dedik. Daha sözümüz bitmeden, cümlemiz tamamlanmadan, binlerce arkadaşımız, binlerce motosiklet gönüllüsü, 'ben de varım' dedi. ve Vefa yeleğini giydiğimiz günden bu yana hem hafta sonu hem de hafta içi her sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde veya 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı kardeş ve büyüklerimizin ihtiyaçlarının olduğu her anda her dakikada motosiklet gönüllüleri ben de varım dedi. Bu hizmet için karşılıksız, gönülden hizmet etmeye ve çalışmaya gayret gösterdi. Bu şekilde 110 bini aşkın uygulamayla evlere, işyerlerine ve ihtiyaç sahiplerinin olduğu yerlere ulaştık. Aynı zamanda 50 bin ünitenin üzerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkıları, motosiklet tutkunlarının destekleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Ülkemizde her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunlarının, sosyal proje ve faaliyetlere bir kez daha canı gönülden destek verdiğini gördük. Bizimle beraber olan maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz? açıklamasında bulundu.
Motosiklet tutkunları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verdi. Gönüllüler, vatandaşlar tarafından Vefa grubuna gelen ilaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde adreslerine ulaştırılması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerin dağıtımında önemli rol üstlendi. SPOR TMF Başkanı Uçar’dan vefa sosyal destek grupları ve gönüllülere teşekkür

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, DHA, Güncel, Haber

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