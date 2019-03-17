Stat: Afyonkarahisar
Zafer
Hakemler: Atilla Karaoğlan
, Mehmet Salih
Mazlum, Bilal Gölen
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin
, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak
), Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Deniz Vural
, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz
, Mehmet Akyüz
(Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz
(Dk. 76 Mbamba), Burak Çalık
(Dk. 74 Gökhan Süzen
), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakçı
Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+4 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 77 Mehmet Güven (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Furkan Şeker (Abalı Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi.
Mehmet Salih, Karaoğlan, Afyon, Spor
Kaynak: AA