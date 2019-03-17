17 Mart 2019, 16:03
»»

Spor Toto. 1. Lig

Spor Toto. 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal GölenAfjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Salih Mazlum, Bilal Gölen

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Mehmet Güven, Metin Yüksel (Dk. 46 Onurcan Güler), Nazmi Candoğan (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 76 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 74 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı

Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+4 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Mehmet Güven (Afjet Afyonspor), Dk. 78 Furkan Şeker (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi. Mehmet Salih, Karaoğlan, Afyon, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR