Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1

1 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Adana Demirspor
'da Mitroviç'in uzun pasında Kosecki'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Anıl'da kaldı.
16. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki'nin yerden ortasında Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
18. dakikada Giresunspor
'da Husmani'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı.
33. dakikada Giresunspor'da Hüsmani'nin ortasında yakın mesafeden Ba Adama'nın kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı.
40. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki çalımlarla ceza alanına kadar girdi plasesinde top yandan auta çıktı.
61. dakikada Giresunspor'da Muhammet'in uzaktan şutunda top üstten auta çıktı.
72. dakikada Adana Demirspor'da İsmail'in pas hatasında Muhammet kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada Adana Demirspor'da Orkan'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada Giresunspor'da Muhammet Reis
'in kornerden ortasında ceza alanında oluşan karambolde Bahadır, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barçın xx, Hasan Hüseyin
Tetik xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx (İsmail dk. 64 x), Mitroviç xx, Hakan xx, Orhan xx, Galip x, Anderson x (Emre dk. 62 x), Berk xx, Kosecki xx, Orkan x, Pote xx
Yedekler: Çağlar, Djemoussa, Erdal, Batuhan, Boubacar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Giresunspor: Anıl xx, Uğur x, Landel x (Kürşad dk. 58 x), Ferhat xx, Dauda xx, Muhammet xx, Volkan xx, Emre xx, Adama x (Azza dk. 77 x) Husmani xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Kayacan, Sery, Miray, Alperen
Goller: Orkan (dk. 74) (Adana Demirspor), Bahadır (dk. 88) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Hüsmani, Adama, Uğur, Bahadır (Giresunspor), Orkan (Adana Demirspor) - ADANA
Giresunspor,Adana Demirspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:21