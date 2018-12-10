10 Aralık 2018, 21:21
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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Giresunspor: 1

1 sona erdi.

1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Adana Demirspor'da Mitroviç'in uzun pasında Kosecki'nin uzaktan sert şutunda top kaleci Anıl'da kaldı.

16. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki'nin yerden ortasında Hakan'ın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada Giresunspor'da Husmani'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Kurtuluş topu zorlukla çıkarttı.

33. dakikada Giresunspor'da Hüsmani'nin ortasında yakın mesafeden Ba Adama'nın kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'da kaldı.

40. dakikada Adana Demirspor'da Kosecki çalımlarla ceza alanına kadar girdi plasesinde top yandan auta çıktı.

61. dakikada Giresunspor'da Muhammet'in uzaktan şutunda top üstten auta çıktı.

72. dakikada Adana Demirspor'da İsmail'in pas hatasında Muhammet kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

74. dakikada Adana Demirspor'da Orkan'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

88. dakikada Giresunspor'da Muhammet Reis'in kornerden ortasında ceza alanında oluşan karambolde Bahadır, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barçın xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Tayyip xx (İsmail dk. 64 x), Mitroviç xx, Hakan xx, Orhan xx, Galip x, Anderson x (Emre dk. 62 x), Berk xx, Kosecki xx, Orkan x, Pote xx

Yedekler: Çağlar, Djemoussa, Erdal, Batuhan, Boubacar

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Giresunspor: Anıl xx, Uğur x, Landel x (Kürşad dk. 58 x), Ferhat xx, Dauda xx, Muhammet xx, Volkan xx, Emre xx, Adama x (Azza dk. 77 x) Husmani xx, Hüsamettin xx

Yedekler: Kayacan, Sery, Miray, Alperen

Goller: Orkan (dk. 74) (Adana Demirspor), Bahadır (dk. 88) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Hüsmani, Adama, Uğur, Bahadır (Giresunspor), Orkan (Adana Demirspor) - ADANA Giresunspor,Adana Demirspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:21



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