Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0

0 sona erdi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Gökhan'ın ara pasında Hamza'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan auta çıktı.
46. dakikada Caner'in çalımlarla ceza sahasına kadar girerek çaprazdan sert şutunda top kaleci Karacic'den döndü.
51. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bumba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe de çarpan topu kaleci Akın kornere çeldi.
90. dakikada Kone'nin uzaktan sert şutunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Alper Çetin xx, Bahtiyar Birinci
xx, Bersan Duran xx Adanaspor
: Goran xx, Veli xx, Hakan xx, Feczesin xx, Berkan xx (Digao dk. 88 ?) Onur xx, Bumba x, Kone x, Özkan xx, Gökhan xx (Ahmet dk. 81 ?), Abdulkadir xx (Doğanay dk. 49 x)
Yedekler: İrfan, Ahmet, Rodrigo, Renan, Andaç, Eren
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan Hatayspor
: Akın xx, Kubilay xx, Hamza xx (Soner dk. 90 ?), Selim
x (Korkisho dk. 80 ?), Gökhan x (Diallo
dk. 62 x), Yılmaz xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx
Yedekler: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Sinan
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Sarı kartlar: Gökhan, Hamza (Hatayspor), Hakan, Ahmet (Adanaspor) - ADANA
Hatayspor,Adanaspor