30 Kasım 2018, 21:09
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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Hatayspor: 0

0 sona erdi.

0 sona erdi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Gökhan'ın ara pasında Hamza'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan auta çıktı.

46. dakikada Caner'in çalımlarla ceza sahasına kadar girerek çaprazdan sert şutunda top kaleci Karacic'den döndü.

51. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bumba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe de çarpan topu kaleci Akın kornere çeldi.

90. dakikada Kone'nin uzaktan sert şutunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin xx, Bahtiyar Birinci xx, Bersan Duran xx

Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Hakan xx, Feczesin xx, Berkan xx (Digao dk. 88 ?) Onur xx, Bumba x, Kone x, Özkan xx, Gökhan xx (Ahmet dk. 81 ?), Abdulkadir xx (Doğanay dk. 49 x)

Yedekler: İrfan, Ahmet, Rodrigo, Renan, Andaç, Eren

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Hamza xx (Soner dk. 90 ?), Selim x (Korkisho dk. 80 ?), Gökhan x (Diallo dk. 62 x), Yılmaz xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx

Yedekler: Ömer, Yasin, Soner, Mehmet, Sinan

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Sarı kartlar: Gökhan, Hamza (Hatayspor), Hakan, Ahmet (Adanaspor) - ADANA Hatayspor,Adanaspor
30 Kasım 2018 Cuma 21:09



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