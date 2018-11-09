09 Kasım 2018, 21:13
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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadelede karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Yonathan'ın köşe vuruşundan ortasında Yalçın'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Kubilay'ın çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Yonathan'ın ortasında Adanaspor savunmasından seken topun gelişine vuran Oğulcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

60. dakikada Adanaspor'da Hakan'ın ortasında ceza alanı içerisinden Feczesin topa vuramadı top kaleci Günay'da kaldı.

66. dakikada Gökhan Sazdağı kullanığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1

85. dakikada Yonathan'ın ortasında Kubilay'ın plasesinde top yandan az farkla auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx

Adanaspor: İrfan xx, Berkan xx, Abdulkadir xx, Onur xx, Özkan xx, Kenan xx, Hakan xx, Bilal x (Bumba dk. 57 x), Gökhan xxx (Andaç dk. 87 ?), Kone xx, Ahmet x (Feczesin dk. 46 x)

Yedekler: Karacic, Göksu, Doğanay, Eren

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Ahmet xx, Yalçın x, Rıdvan xx, Samican x (Balogun dk. 80 x), Jefferson x (Okan dk. 72 x), Segbefia xx, Kubilay x, Poepon x (Chabbi dk. 61 x), Oğulcan x, Yonathan x

Yedekler: Nihat, Kerim, Muhammed, Mahmut

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Oğulcan (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep), Gökhan (dk. 66) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Kenan, Onur, Abdulkadir (Adanaspor), Oğulcan, Rıdvan, Balagun, Yalçın (Gazişehir Gaziantep) - ADANA Gaziantep,Adanaspor
09 Kasım 2018 Cuma 21:13



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