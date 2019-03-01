Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dauda, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak hemen direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada Adanaspor
ceza sahası içerisinde yüksekten gönderilen topla buluşan Muhammet Reis
, topu filelerle buluşturdu. 0-1
45. dakikada Onur Akbay
, orta sahadan getirdiği topla ceza sahasına girerken Kone ile paslaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kone vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
53. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisinde topla buluşan Bumba rahat bir şekilde Furkan'a ortasını açtı. Furkan düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
78. dakikada ceza sahası dışından çerçeveyi görür görmez Orhan Taşdelen
kaleye şutunu çekti top direkten döndü.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek
xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Adanaspor: İrfan Can
xx, Veli Kızılkaya
xx, Uğur Göktaş xx, Hakan Barış xx, Kenan Karışık
x (Furkan Özçal
dk. 40 x), Onur Akbay xx, Bumba xx (Robert Feczesin dk. 85 ?), Bagayoko xx, Kone xx (Ahmet Dereli
dk. 74 x), Özkan Taştemur xx, Gökhan Sazdağı
xx
Yedekler: Enes Soylu, Yasin Akyol, Andaç Güleryüz
, Eren Keleş
Teknik Direktör: Eyüp
Arın Giresunspor
: Kayacan Erdoğan
xx, Michel Landel xx, Abiola Dauda xx, Muhammet Reis xx (Alperen Aydın
dk. 82 ?), Tevfik Altındağ
xx, Renan da Silva
xx, Çağlar Birinci
xx, Orhan Taşdelen xx, Tanase xx (Cyriac dk. 74 x) Mehmet Taş
xx, Berkan Yıldırım
xx (Volkan Okumak
dk. 61 x)
Yedekler: Anıl Atağ, Emre Nefiz
, Hüsamettin Tut
, Niljan Skrbic
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Muhammet Reis (dk. 24) (Giresunspor), Furkan Özçal (dk. 53) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Özkan Taştemur, Onur Akbay, Furkan Özçal (Adanaspor), Renan Foguinho, Mehmet Taş (Giresunspor) - ADANA
Onur Akbay, Muhammet Reis, Giresunspor, Adanaspor, Spor
Kaynak: İHA