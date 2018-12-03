03 Aralık 2018, 21:09
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Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

19. dakikada Afjet Afyonspor'dan Mendy'nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

25. dakikada konuk takım Eskişehirspor'dan Alperen Kocabaş'ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

52. dakikada ev sahibi takımdan Türker'in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel'in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Afyon Kocatepe

Hakemler: Burak Şeker xxx, Emrah Ünal xxx, Cemil Tunç xxx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Sinan Özkan xx, Timuçin Aşcıgil x (Enes Ata dk. 55 xx), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, İsmet Benli xx, Ersel Aslıyüksel x (Oltan Karakullukçu dk. 74 x), Bernard Mendy x (Aykut Uluç dk. 77 x)

Yedekler: Enes Ata, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Serhat Güller

Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih Güler xx, Tolga x (Kaan Gül dk. 60 xx), Alperen Kocabaş xx, Mehnet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polaat xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, Cumali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, İsmail Oykun, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Talha Erdoğan, Metehan Altunba

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor) - AFYONKARAHİSAR Eskişehirspor,Afyonkarahisar
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:09