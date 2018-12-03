Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
19. dakikada Afjet Afyonspor'dan Mendy'nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
25. dakikada konuk takım Eskişehirspor'dan Alperen Kocabaş
'ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı.
50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
52. dakikada ev sahibi takımdan Türker'in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel'in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Afyon Kocatepe
Hakemler: Burak Şeker
xxx, Emrah
Ünal xxx, Cemil Tunç xxx
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş
xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin
xx, Sinan Özkan
xx, Timuçin Aşcıgil x (Enes Ata dk. 55 xx), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, İsmet Benli xx, Ersel Aslıyüksel x (Oltan
Karakullukçu dk. 74 x), Bernard Mendy x (Aykut Uluç dk. 77 x)
Yedekler: Enes Ata, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Serhat Güller
Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih Güler
xx, Tolga x (Kaan
Gül dk. 60 xx), Alperen Kocabaş xx, Mehnet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polaat xx, Furkan Balaban
xx, Mehmet Özcan
xx, İbrahim Halil
Öner xx, Cumali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın
, İsmail Oykun, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya
, Talha Erdoğan, Metehan Altunba
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ersel Aslıyüksek
(dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor) - AFYONKARAHİSAR
Eskişehirspor,Afyonkarahisar
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:09