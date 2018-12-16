Spor Toto 1. Lig: Altay: 0 - Osmanlıspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay
, konuk ettiği Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
14. dakikada sağ taraftan Osmanlıspor ceza sahasına giren Atakan, müsait pozisyonda topu kaleci Karcemarskas'ın kucağına yolladı.
26. dakikada Altay atağında sol kanattan Özgür'ün ortasına yükselen Atakan'ın kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
59. dakikada Kappel'in sağdan ortasında arka direkte Özgür vurdu, top yandan auta gitti.
65. dakikada Osmanlıspor'dan Sinan'nın ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Altay gole yaklaştı. Kaleci Karcemarskas'ın hatalı pasında topla buluşan Aganovic, boş kaleye aşırtma vuruş yaptı. Osmanlıspor savunmasında Muhammed topu son anda çizgiden kornere yolladı.
88. dakikada Başkent ekibi golü buldu. Sol kanattan Sinan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burhan kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Emre'nin kolunun altından ağlarla buluştu: 0-1.
90. dakikada ceza sahasında Mustafa'nın sert şutunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi.
90+1. dakikada soldan Özgür'ün kullandığı frikikte yakın mesafeden Paixao kafayı vurdu, top direği yanından auta gitti.
90+2. dakikada penaltı noktası üzerinde Metin'in plasesinde top az farkla dışarı çıktı.
Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu
xx, Uygar Bebek
xx, Muhammet Yumak
xx
Altay: Emre Koyuncu x, İbrahim Öztürk
xx, Gençer Cansev x, Özgür Özkaya
xx, Mustafa Murat
Uslu x, Metin Yüksel xx, Hüsamettin Yener x (Furkan Deniz dk. 80 x), Tevfik Altındağ
x (Adnan Aganovic dk. 67 xx), Atakan xx, Marco Paixao xx, Leandro Kappel x (Yasin Palaz dk. 86 ?)
Yedekler: Egemen Gençalp, Serkan
Sözmen, Ulaş Zengin, Mohamed Daf
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Ousmane N'Diaye xxx, Muhammed Bayır xx, Anıl Karaer
xx, Tugay Kaçar xx, Burhan Eşer
xxx, Beykan x (Eric Mbu Ayuk dk. 67 xx), Hasan Kılıç
x (Sinan Kurt dk. 55 xx), Tortol Lumanza xx, Mertan Caner
Öztürk xx (Furkan Yaman
dk. 90 ?)
Yedekler: Abdülaziz
Demircan, Salih Zafer Kurşunlu
, Barış Zeren
, Oğuzhan Erdoğan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Burhan Eşer (dk. 88) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu
, Yasin Palaz (Altay), Hasan Kılıç (Osmanlıspor) - İZMİR
16 Aralık 2018 Pazar 16:30