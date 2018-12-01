Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Altınordu: 2

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanan İzmir
derbisinde Altay
sahasında Altınordu
'ya 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
2. dakikada ceza sahasına giren Marco Paixao'nun pasında Adnan Aganovic'in şutu üstten auta çıktı.
8. dakikada sağ kanattan Murat Uçar
'ın ortasında ceza sahası içinde Alican Özfesli
'nin şutunda kaleci Egemen Gençalp gole izin vermedi.
44. dakikada Muhammed Mert'in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.
45+2. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında sağ çaprazda topla buluşan Muhammed Mert'in şutu filelere gitti. 0-1
51. dakikada Kerim Alıcı
'nın Serkan
'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao topu ağlara yolladı. 1-1
70. dakikada topla birlikte ceza sahasına sokulan Paixao'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
80. dakikada Murat'ın sağdan ortasında Anıl kafayla kale önündeki Kerim'e indirdi. Kerim de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan
xx, Bilal Gölen xx, Anıl Usta xx
Altay: Egemen xx, Yasin xx, İbrahim Öztürk
xx, Gençer xx, Serkan xx, Tevfik xx, Metin xx, Aganovic xx (Ferhat dk. 46 x), Furkan xx (Kappel dk. 46 x), Hüsamettin xx (İbrahim Akın dk. 81 ?), Paixao xxx
Yedekler: Aydın
, Ulaş, Pedro
, Özgür
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Altınordu: Erce xx, Kerim xxx, Hasan xx, Sinan xx, Yusuf xx, Oğulcan xx, Alican xx (Berkay
dk. 66 x), Muhammed xxx, Sefa xx, Murat xxx, Serdar x (Anıl dk. 32 x, Enes dk. 88 ?)
Yedekler: Erhan, David Deniz, Atakan Üner, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Paxiao (dk. 51 pen.) (Altay), Muhammed (dk. 45+1), Kerim (dk. 80) (Altınordu)
Sarı kartlar: Gençer, Metin (Altay), Kerim, Sefa (Altınordu) - İZMİR
İzmir,Altınordu,Altay
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:05