Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Altınordu
'yu 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Numan kafayla Magaye'ye indirdi. Müsait pozisyonda Magaye düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. 0-1
20. dakikada Muhammed Mert'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
39. dakikada Lumanza uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Erce topu son anda kornere çeldi.
48. dakikada Sinan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Erce topu çelmeyi başardı.
50. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma çarpan top az farkla direğin üzerinden kornere çıktı.
64. dakikada Sinan'ın sert vuruşunda Erce'den dönen topu tamamlayan Lumanza, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2
90+1. dakikada Enes'in ceza sahası içinde Numan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Osmanlıspor lehine penaltı noktasını gösterdi.
90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Burhan Eşer
, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
Hakemler: Bülent Birincioğlu
xx, Kemal Mavi
xx, Gökhan Barcın xx
Altınordu: Erce xx, Yusuf xx, Hasan xx, Recep xx, Kerim xx, Oğulcan xx, Okan xx (Alican dk. 64 x), Muhammed xx (Anıl dk. 74 x), Murat xx, Sefa xx, Serdar xx (Enes dk. 74 x)
Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Berkay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Osmanlıspor: Karcemarskars xx, Caner xx, Anıl xx, Numan xx, Ali Eren
xx (Mehmet dk. 71 x), Hasan xx, Ifeanyi xx, Sinan xx, Lumanza xx (Burhan dk. 76 x), Ayuk xx, Magaye xx (Mertan dk. 82 x)
Yedekler: Abdulaziz, Beykan, Galip, Atakan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Magaye (dk. 9), Lumanza (dk. 64), Burhan (dk. 90+1 pen.) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Oğulcan, Yusuf, Sefa, Serdar (Altınordu), Hasan (Osmanlıspor) - İZMİR
Altınordu, Spor
Kaynak: İHA