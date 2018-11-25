Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu
sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Murat Uçar yayın üzerinden içeriye çıkardı, Kerim Alıcı
sağ çaprazda kontrol edip vurdu, kaleciyi geçen topu Türker Toptaş
çizgi üzerinden çıkardı.
41. dakikada yayın üzerinde kaptırılan topa Yasin Yener vurdu, kaleci Erce Kardeşler'den dönen meşin yuvarlağı sağ çaprazda önünde bulan Ersel Aslıyüksek
'in şutunda top çizgide Yusuf Acer
'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1
68. dakikada Kerim Alıcı sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi, kontrolünü kaybettiği top Serdar Deliktaş
'a çarpıp havalandı, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere attı.
90. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla fileleri buldu. 1-1
Stat: Bornova
Hakemler: Özgüç Türkalp
xx, Mehmet Yıldırım xx, Emin Yıldırım
xx
Altınordu: Erce xx, Yusuf xx (Enes dk. 89 ?), Hasan xx, Sinan xx, Kerim xx, Alican xx (Berkay
dk. 73 x), Oğulcan xx, Muhammed xx, Atakan xx (Anıl dk. 80 xx), Murat xx, Serdar xx
Yedekler: Erhan, Deniz, Ali Yaşar
, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Afjet Afyonspor: Rybka xx, İsmet xx, Mehmet Sedef
xx, Nazmi xx, Türker xx (Erdi dk. 58 x), Mehmet Güven xx, Taşkın xx, Yasin xx (Aykut dk. 88 ?), Mendy xx (Onur dk. 72 x), Sinan xx, Ersel xx
Yedekler: Bekir, Renato, Bayram, Abdulkadir
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Anıl (dk. 90) (Altınordu), Ersel (dk. 41) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Hasan, Sinan (Altınordu), Yasin, Taşkın (Afjet Afyonspor) - İZMİR
Kerim Alıcı,Altınordu
25 Kasım 2018 Pazar 21:18