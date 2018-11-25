25 Kasım 2018, 21:18
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Altınordu sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Murat Uçar yayın üzerinden içeriye çıkardı, Kerim Alıcı sağ çaprazda kontrol edip vurdu, kaleciyi geçen topu Türker Toptaş çizgi üzerinden çıkardı.

41. dakikada yayın üzerinde kaptırılan topa Yasin Yener vurdu, kaleci Erce Kardeşler'den dönen meşin yuvarlağı sağ çaprazda önünde bulan Ersel Aslıyüksek'in şutunda top çizgide Yusuf Acer'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

68. dakikada Kerim Alıcı sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi, kontrolünü kaybettiği top Serdar Deliktaş'a çarpıp havalandı, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere attı.

90. dakikada Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortasında topla buluşan Anıl, düzgün bir vuruşla fileleri buldu. 1-1

Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Mehmet Yıldırım xx, Emin Yıldırım xx

Altınordu: Erce xx, Yusuf xx (Enes dk. 89 ?), Hasan xx, Sinan xx, Kerim xx, Alican xx (Berkay dk. 73 x), Oğulcan xx, Muhammed xx, Atakan xx (Anıl dk. 80 xx), Murat xx, Serdar xx

Yedekler: Erhan, Deniz, Ali Yaşar, Recep

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Afjet Afyonspor: Rybka xx, İsmet xx, Mehmet Sedef xx, Nazmi xx, Türker xx (Erdi dk. 58 x), Mehmet Güven xx, Taşkın xx, Yasin xx (Aykut dk. 88 ?), Mendy xx (Onur dk. 72 x), Sinan xx, Ersel xx

Yedekler: Bekir, Renato, Bayram, Abdulkadir

Teknik Direktör: Serhat Güller

Goller: Anıl (dk. 90) (Altınordu), Ersel (dk. 41) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Hasan, Sinan (Altınordu), Yasin, Taşkın (Afjet Afyonspor) - İZMİR Kerim Alıcı,Altınordu
25 Kasım 2018 Pazar 21:18



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