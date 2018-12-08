Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu
sahasında Adanaspor
'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Kone'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli
'nin şutunu kaleci Erce kurtardı.
16. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba Vasile'nin şutu az farkla auta çıktı.
40. dakikada Kerim Alıcı
'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada Berkay Samancı
düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.
50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Kılınç
'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0
71. dakikada sağ kanattan Murat Uçar
'ın ortasında Muhammed Mert'in şutu üst direkten dışarı gitti.
84. dakikada Atakan Üner'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Murat Uçar'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Bornova
Hakemler: Süleyman Abay
xx, Gökhan Memişoğlu
xx, Gökmen Olgaç
xx
Altınordu: Erce xx, Kerim xx, Hasan xx, Sinan, Yusuf xx, Berkay xxx, Alican xx (Deniz dk. 46 xxx), Muhammed xx (Recep dk. 89 ?), Murat xx, Anıl xx Atakan (dk. 70 x), Sefa xx
Yedekler: Erhan, Atakan, Ali Yaşar
, Enes, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adanaspor: Karacic x, Özkan x, Onur x, Veli xx, Berkan xx, Hakan Barış xx, Doğanay x (Yener dk. 46 x), Vasile x (Feczesin dk. 71 x), Kone xx, Gökhan x (Eren dk. 85 ?), Ahmet x
Yedekler: Özer, Freitas, Renan, Andaç
Teknik Direktör: Engin Korukır
Goller: Berkay Samancı (dk. 40), Deniz Kılınç (dk. 50) (Altınordu)
Kırmızı kart: Hakan Barış (dk. 86) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kerim, Deniz, Muhammed, Sinan (Altınordu), Kone, Veli (Adanaspor) - İZMİR
Adanaspor,Altınordu
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:21