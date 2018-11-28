Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan
'ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor
Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı. Yarıda kalan müsabakayı Ümraniyespor, Madindan'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
70. dakikada Mücahit Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.
90. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı serbest atış defansından dönen topu Madinda, ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
xxx, Kamil Çetin
xxx, Hüseyin Ayla xxx
Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xxx, Okan Alkan
xxx, Oğuz Yılmaz
xxx, Tomislav Glumac
xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi
xx, Furkan Çil xx, Nizamettin Çalışkan
xx, Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xxx, Abdulkadir Özgen
xx
Yedekler: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe
, Cüneyt Köz
, Muhammed Ali Doğan
, Foxi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Appindangoye xx, Timur Temeltaş xx, Andreas Vasilogiannis xx, Leandro Martires (Atabey Çiçek
dk. 87 ?), Dos Martires xx, Emircan Altıntaş
xx, Oğuz Ceylan xx, Serkan Göksu
xx, Mücahit Albayrak xx, Tarık Tekdal xx, Levy Clement Madinda xx (Muhammed Gönülaçar dk. 90+1 ?)
Yedekler: Metin Erol
, Bahadır Taşdelen
, Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Madinda (dk. 90) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Tomislav Gulumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Tarık Tekdal, Appindangoye (Ümraniyespor) - BALIKESİR
Karaoğlan,Balıkesirspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:11