28 Kasım 2018, 20:11
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı. Yarıda kalan müsabakayı Ümraniyespor, Madindan'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

70. dakikada Mücahit Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı serbest atış defansından dönen topu Madinda, ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xxx, Kamil Çetin xxx, Hüseyin Ayla xxx

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Oğuz Yılmaz xxx, Tomislav Glumac xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx, Nizamettin Çalışkan xx, Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xxx, Abdulkadir Özgen xx

Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Foxi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Appindangoye xx, Timur Temeltaş xx, Andreas Vasilogiannis xx, Leandro Martires (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Dos Martires xx, Emircan Altıntaş xx, Oğuz Ceylan xx, Serkan Göksu xx, Mücahit Albayrak xx, Tarık Tekdal xx, Levy Clement Madinda xx (Muhammed Gönülaçar dk. 90+1 ?)

Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Madinda (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Tomislav Gulumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Tarık Tekdal, Appindangoye (Ümraniyespor) - BALIKESİR Karaoğlan,Balıkesirspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:11



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