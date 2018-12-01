01 Aralık 2018, 18:12
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in ceza sahası üzerinden şutunda top üstten auta çıktı.

17. dakikada Sedat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir'in şutu defansa da çarparak kaleci Stachowiak'da kaldı.

22. dakikada Bülent Cevahir'in ceza sahasına ortasında top kale direğine çarparak auta gitti.

48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin Çalışkan'ı ceza sahasından şutunda top Stachowiak'da kaldı.

60. dakikada Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xxx, Cemal Bingül xxx, Çetin Öncel xxx

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Oğuz Yılmaz xxx, Tomislav Glumac xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx (Mehmet Boztepe dk. 77 x), Nizamettin Çalışkan xx (Foxi dk. 90+2 ?), Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xx (Muhammed Ali Doğan dk. 77 x), Abdulkadir Özgen xx

Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Cüneyt Köz, Steve Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Alperen Babacan xx, Taha Can xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx (Gökhan Süzen dk. 90+1 ?), Recep Niyaz xx (Burak Altıparmak dk. 84 dak. ?), Deniz Vural xx, Burak Çalık xx

(Muhammed Himmet Ertürk dk. 69 x), Kerem Can Akyüz xx

Yedekler: Asil Kaan, Furkan Şeker, Cenk Güvenç, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Burak Altıparmak (Denizlispor) - BALIKESİR Bülent Cevahir,Denizlispor,Balıkesirspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:12



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