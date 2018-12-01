Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, sahasında Denizlispor
ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in ceza sahası üzerinden şutunda top üstten auta çıktı.
17. dakikada Sedat'ın pasında topla buluşan Abdulkadir'in şutu defansa da çarparak kaleci Stachowiak'da kaldı.
22. dakikada Bülent Cevahir
'in ceza sahasına ortasında top kale direğine çarparak auta gitti.
48. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin Çalışkan
'ı ceza sahasından şutunda top Stachowiak'da kaldı.
60. dakikada Sedat Şahintürk'ün ceza sahası üzerinden attığı şut kale direğine çarparak dışarı gitti.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş
xxx, Cemal Bingül
xxx, Çetin Öncel xxx
Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xxx, Okan Alkan
xxx, Oğuz Yılmaz
xxx, Tomislav Glumac
xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi
xx, Furkan Çil xx (Mehmet Boztepe
dk. 77 x), Nizamettin Çalışkan xx (Foxi dk. 90+2 ?), Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xx (Muhammed Ali Doğan
dk. 77 x), Abdulkadir Özgen
xx
Yedekler: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Cüneyt Köz
, Steve Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Denizlispor: Adam Stachowiak xx, Alperen Babacan xx, Taha Can
xx, Abdulkerim Bardakçı
xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati
xx, Mehmet Akyüz
xx (Gökhan Süzen
dk. 90+1 ?), Recep Niyaz
xx (Burak Altıparmak
dk. 84 dak. ?), Deniz Vural
xx, Burak Çalık
xx
(Muhammed Himmet Ertürk dk. 69 x), Kerem Can
Akyüz xx
Yedekler: Asil Kaan
, Furkan Şeker
, Cenk Güvenç
, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Burak Altıparmak (Denizlispor) - BALIKESİR
Bülent Cevahir,Denizlispor,Balıkesirspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:12