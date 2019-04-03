Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Giresunspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok evinde Giresunspor
'la 1-1 berabere kaldı..
Maçtan dakikalar
Dakika 11'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Okan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Sedat Şahintük vurdu. Top kaleci Anıl'da kaldı.
Dakika 27'de Foxı'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Steve Beleck müsait durumda topa vuramadı. Balıkesirspor Baltok mutlak bir golden oldu.
Dakika 33'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk çalımlarla girdiği ceza sahası içinden attığı sert şut kaleci Anıl'da kaldı.
Dakika 44'de Giresunspor sağ kanattan Çağlar Birinci
ile korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Dauda'nın kafa şutu üstten auta çıktı.
Dakika 49'da gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Reis'in boş kaleye plaselediği topu kale çizgisi üzerinden Okan topu uzaklaştırarak, mutlak golü önledi.
Dakika 60'da ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk müsait durumda topu auta attı.
dakika 65'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in yaklaşık 20 metreden attığı sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.
Dakika 88 Giresunspor'un serbest atışını Çağlar Birinci'nin serbest atışına Tevfik Altındağ
vuruşu gol oldu. 0-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk
xxx, Osman Gökhan Bilir
xxx, İlker Emir xxx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan
xxx, Glumac xxx, Furkan Çil xx( Atilla Özmen
dak.90+5), Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi
xx, Nizamettin Çalışkan
xx, Foxı xx (Muhammed Ali
dak. 58 x), Sedat Şahintürk xxx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx
Yedekler: ,Oğuzhan, Kağan Kayalı
, Cüneyt Köz
,, Mehmet Boztepe
, Rahmi Anıl
Teknik Direktör: Giray Bulak
Giresunspor: Anıl Atağ xx, Aykut Demir
xx, Michel Landel xx (Crıstian Tanese dak. 62 x), Dauda xx (Mehmet Taş
dak. 90+1 ?), Muhammet Reis
xx, Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak
xx (Ozan Can
dak. 69 x), Renan da Silva
xx, Çağlar Birinci xx, Berkan Yıldırım
xx, Hüsamettin XX
Yedekler: Erkan Anapa
, Bahadır Erol,, Emre Nefiz
, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Tevfik Altındağ dak. 88 Giresunspor), Steve Beleck dak.90+5 Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Glumac Dak.87, Vukovic 90+5 (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Renan da Silva, Muhammed Reis, Tanese (Giresunspor), Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR
Giresunspor, Balıkesirspor, Spor
Kaynak: İHA