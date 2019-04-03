03 Nisan 2019, 18:17
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Giresunspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Giresunspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı..

Maçtan dakikalar

Dakika 11'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Okan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Sedat Şahintük vurdu. Top kaleci Anıl'da kaldı.

Dakika 27'de Foxı'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Steve Beleck müsait durumda topa vuramadı. Balıkesirspor Baltok mutlak bir golden oldu.

Dakika 33'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk çalımlarla girdiği ceza sahası içinden attığı sert şut kaleci Anıl'da kaldı.

Dakika 44'de Giresunspor sağ kanattan Çağlar Birinci ile korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Dauda'nın kafa şutu üstten auta çıktı.

Dakika 49'da gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Reis'in boş kaleye plaselediği topu kale çizgisi üzerinden Okan topu uzaklaştırarak, mutlak golü önledi.

Dakika 60'da ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk müsait durumda topu auta attı.

dakika 65'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in yaklaşık 20 metreden attığı sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.

Dakika 88 Giresunspor'un serbest atışını Çağlar Birinci'nin serbest atışına Tevfik Altındağ vuruşu gol oldu. 0-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Osman Gökhan Bilir xxx, İlker Emir xxx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xxx, Glumac xxx, Furkan Çil xx( Atilla Özmen dak.90+5), Doğa İşeri xxx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan xx, Foxı xx (Muhammed Ali dak. 58 x), Sedat Şahintürk xxx, Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx

Yedekler: ,Oğuzhan, Kağan Kayalı, Cüneyt Köz,, Mehmet Boztepe, Rahmi Anıl

Teknik Direktör: Giray Bulak

Giresunspor: Anıl Atağ xx, Aykut Demir xx, Michel Landel xx (Crıstian Tanese dak. 62 x), Dauda xx (Mehmet Taş dak. 90+1 ?), Muhammet Reis xx, Tevfik Altındağ xx, Volkan Okumak xx (Ozan Can dak. 69 x), Renan da Silva xx, Çağlar Birinci xx, Berkan Yıldırım xx, Hüsamettin XX

Yedekler: Erkan Anapa, Bahadır Erol,, Emre Nefiz, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Goller: Tevfik Altındağ dak. 88 Giresunspor), Steve Beleck dak.90+5 Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Glumac Dak.87, Vukovic 90+5 (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Renan da Silva, Muhammed Reis, Tanese (Giresunspor), Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR Giresunspor, Balıkesirspor, Spor
Kaynak: İHA



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