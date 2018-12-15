Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, sahasında Adana Demirspor
'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar:
6. dakikada sağ kanattan Nizamettin Çalışkan
'ın köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz
'ın kafa vuruşu kaleci Kurtuluş Yurt'ta kaldı.
11. dakikada Berk Yıldız
'ın ceza sahasına ortasında Pote'nin plase şutu ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada Abdulkadir Özgen
'in kale sahasına ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Furkan Çil'in şutu üst direğe çarparak auta gitti.
65. dakikada Abdulkadir'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Nizamettin Çalışkan'ın şutu kaleci Kurtuluş'ta kaldı.
67. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın kullandığı köşe atışında Tayyip Talha, rakibini itince hakem Erkan Özdemir penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Nizamettin Çalışkan kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1
90+2. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası içine ortalanan topa Doğa'nın gelişine şutu ağlara gitti. 2-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Orkun Aktaş xxx, Oğuz Terzi
xxx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Okan Alkan
xxx, Oğuz Yılmaz xxx, Cüneyt Köz
xxx, Bülent Cehavir xxx, Furkan Çil xx (Foxi dk. 56 x), Muhammed Ali Doğan
xxx, Nizamettin Çalışkan xxx, Mehmet Boztepe
xx (Doğa İşeri dk. 56 xx), Mahatma Otoo xxx, Abdulkadir Özgen xx
Yedekler: Atilla Özmen
, Uğur Aygören, Kaan Kayalı
, Rahmi Anıl Başaran, Beleck
Teknik Direktör: Giray Bulak
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Milan Mitrovic
xx, Hakan Bilgiç xx, Orhan Taşdelen
xx, Emre Nefiz
xx, Berk Yıldız xx, Galip Güzel xx, JakupKosecki xx (Djemoussa Traore dk. 59 x), Oliveria
xx, Pote xx
Yedekler: Ahmet Sabri Fener
, Rüştü Hanlı
, Batuhan İşçiler, Boubacar Traore, Erkam Develi
, Erdal Öztürk
,
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Pote (dk. 11) (Adana Demirspor), Nizamettin Çalışkan (dk. 67 pen.), Doğa İşeri (dk. 90+1)
Sarı kartlar: Kurtuluş Yurt, Anderson Olıverıa, Tayyip Talha (Adana Demirspor) Muhammed Ali
Doğan, Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR
Nizamettin Çalışkan,Adana Demirspor,Balıkesirspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:24