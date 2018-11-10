10 Kasım 2018, 18:18
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, ligin lideri Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, ligin lideri Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içinden attığı pası Nizamettin Çalışkan plase ile ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada ceza sahası içinde Furkan Çil, Stephane Sessegnon'a yaptığı faule hakem sarı kart göstererek penaltı verdi. Penaltıyı Mert Nobre kullandı. Vukovic'in sağından top fileler ile buluştu. 1-1

89. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Oğuz Yılmaz filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Abdulkadir Özgen topu fileler ile buluşturdu. 3-1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xxx, İlker Takpak xxx, Cemil Tunç xxx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Okan Alkan xx, Oğuz Yılmaz xxx, Tomislav Glumac xxx, Bülent Cehavir xxx, Cumali Bişi xx, Furkan Çil xx (Muhammed Doğan dk. 72 x), Nizamettin Çalışkan xx (Foxı Ketheovama dk. 84 ?), Mahatma Otoo xxx, Sedat Şahintürk xx (Cüneyt Köz dk. 90+1 ?), Abdulkadir Özgen xxx

Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe

Teknik Sorumlu: Giray Bulak

Gençler Birliği: Hakan Arıkan xx, Ahmet Oğuz xx, Yasin Pehlivan x (Bekir Yılmaz dk. 42 x), Ahmet İlhan Özek xx (Nadir Çiftçi dk. 84 ?), Stephane Sessegnon xx, Mert Nobre xx (Deniz Yılmaz dk. 77 x), Luccas Claro Dos Santos xx, Karı Arnoson xx, Selçuk Şahin xx, Alper Uludağ xx, Jaılton da Sılva xx

Yedekler: Emrullah, Yıldırım Çetin, Berat, Cosmın Mateı

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Nizamettin (dk. 26), Oğuz Yılmaz (dk. 89), Abdulkadir Özgen (dk. 90+2) (Balıkesirspor Baltok), Mert Nobre (dk. 58 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Mahatma Otoo, Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) - BALIKESİR Mert Nobre,Gençlerbirliği,Balıkesirspor
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:18



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