Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 0 - Adana Demirspor: 2

0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Yiğitcan Erdoğan
ceza sahası içinde Pote'yi düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.
8. dakikada penaltı için topun başına geçen Oleksandr Gladky, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
24. dakikada Berk Yıldız
'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.
27. dakikada Cengizhan'ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
70. dakikada Yiğitcan Erdoğan, Gladky'e faul yapınca ikinci sarı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
74. dakikada, Berk Yıldız'ın ortasında ceza sahası içinde müsait bir durumda olan Traore topa kötü vurunca top kalecide kaldı.
88. dakikada Diarra ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
90. dakikada Süleyman Koç
'un sağ kanattan ortasında Herve Kage kafayla topu ağlara yolladı. 0-2
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
xx, Murat Ergin Gözütok
xx, Ali Can
Alp xx
Birevim Elazığspor
: Ahmet Sabri Fener
x, Diarra xx, Serdar Özbayraktar x (Dianna dk. 67 x), Guidileye xx, Mustafa Eskihellaç xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Akakpo xx, Abdulkadir Kayalı
xx, Bekamenga x (Emir Gökçe
dk. 8 xx), Cengizhan Akgün
xx, Muhamed İldiz x (Kadir Bekmezci
dk. 46 x)
Yedekler: Ahmet Doğan
, Murat Ceylan
, Gökhan Akkan, Georgios Georgiodis
Teknik Direktör: Serdar Gülpınar Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
xx, Tayyib Talha Sonuç xx, Traore xx, Berk Yıldız xx, Pote xxx (Levent Ayçiçek dk. 46 x), Vedat Bora
x (Emre Uğur
dk. 30 xx), Kaan Kanak
xx, Erdal Öztürk
xx, Süleyman Koç xx, Semih Güler
xx, Gladky xxx (Herve Kage dk. 77 x),
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Anderson Luis Oliviera, İsmail Konuk
, Batuhan İşçiler,
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Oleksandr Gladky (dk. 8 pen.), Herve Kage (dk. 90) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Yiğitcan Erdoğan (dk. 70), Diarra (dk. 88) (Birevim Elazığspor)
Sarı kartlar: Guidileye (Birevim Elazığspor), Traore, Pote, Erdal Öztürk, Berk Yıldız (Adana Demirspor) - ŞANLIURFA
Yiğitcan Erdoğan, Berk Yıldız, Adana Demirspor, Elazığspor, Spor
Kaynak: İHA