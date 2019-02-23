Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin kaleci Gökhan'ın üzerinden gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
67. dakikada Vukadinovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada topla buluşan Hakan Barış'ın şık çalımlarla Boluspor defansını geçerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Cem Özbay xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx (Dimov dk. 46 x), Hayrullah Bilazer xx, Matic Fink xx, İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Batuhan Altıntaş dk. 46 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Vukadinovic xx (Burak Asan dk. 72 x)
Yedekler: M. Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Gökhan Köstereli
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Adanaspor: İ. Can Eğribayat xx, Veli Kızılkaya xx, Onur Akbay xx, Özkan Taştemur xx, Digao xx, Kenan Karışık xx, Hakan Barış xx, M. Bagayoko xx (Furkan Özçal dk. 72 x), C. Bumba xx (Feczesin dk. 83 x), Gökhan Sazdağı xx, F. Kone xx (Ahmet Dereli dk. 64 x)
Yedekler: İ. Uğur Göktaş, Ö. Enes Soylu, Andaç Güleryüz, Eren Keleş
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Goller: (Hakan Barış dk. 90) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Guido Koçer, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Digao (Adanaspor) - BOLU
Adanaspor, Boluspor, Spor
Kaynak: İHA