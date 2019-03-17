Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesir Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanan Boluspor- Balıkesir
Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
53. dakikada Mustafa Durak
'ın açtığı ortaya yükselen Ümit Kurt
'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
61. dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.
63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze'nin ortasında Guido'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Cem Hanoğlu
xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci
xx, Ümit Kurt xxx, Dimov xx, Ufuk Budak
xx, Matic Fink xx, Mustafa Durak xxx (Mutlu Güler dk. 90+2 ?), Burak Asan xx, Guido Koçer xxx (Burak Bekaroğlu
dk. 86 ?), Özgür Can Özcan
xx, Akabueze xxx, Batuhan Altıntaş
xx (Sebaihi dk. 46 xx)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Vukadinovic, Hayrullah Bilazer, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Balıkesir Baltok: Vukovic xx, Glumac xx, Cüneyt Köz
xx (Kethevoama dk. 58 xx), Doğa İşeri xx, Okan Alkan
xx, Furkan Çil xx, Cumali Bişi
xx, Otoo xx, Nizamettin Çalışkan
xx, Mehmet Boztepe
xx (Sedat Şahintürk dk. 72 x), Beleck xx
Yedekler: Atilla Özmen
, Ali Doğan
, Anıl Başaran, Kağan Kayalı
, Kaan
Eryılmaz
Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: (Guido Koçer dk. 63) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Ümit Kurt, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Glumac, Doğa İşeri (Balıkesir Baltok) - BOLU
Bolu, Balıkesir, Boluspor, Spor
Kaynak: İHA