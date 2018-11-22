22 Kasım 2018, 15:40
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Spor Toto 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 19.00 Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor Baltok: Erkan Engin

24 Kasım Cumartesi: 13.30 Hatayspor- Altay: Mert Güzenge

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Caner Ak

16.00 İstanbulspor- Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka

25 Kasım Pazar: 13.30 Denizlispor- Giresunspor: Kadir Sağlam

16.00 Gazişehir Gaziantep- Boluspor: Süleyman Abay

16.00 Adana Demirspor- Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp

26 Kasım Pazartesi: 19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Burak Şeker

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