Spor Toto 1. Lig'de 13. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın: 19.00 Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor
Baltok: Erkan Engin
24 Kasım Cumartesi: 13.30 Hatayspor- Altay
: Mert Güzenge
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Caner Ak
16.00 İstanbulspor- Gençlerbirliği
: Sarper Barış Saka
25 Kasım Pazar: 13.30 Denizlispor- Giresunspor
: Kadir Sağlam
16.00 Gazişehir Gaziantep- Boluspor
: Süleyman Abay
16.00 Adana
Demirspor- Adanaspor
: Özgür Yankaya
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor: Özgüç Türkalp
26 Kasım Pazartesi: 19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor
: Burak Şeker
22 Kasım 2018 Perşembe 15:40