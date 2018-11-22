22 Kasım 2018, 09:29
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Spor Toto 1. Lig'de 13. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

Adana Demirspor- Adanaspor derbisinin de oynanacağı 1. Lig'de 13. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Hatayspor- Altay (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.00 İstanbulspor- Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor- Giresunspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep- Boluspor (Gaziantep)

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı) Kardemir Karabükspor,Adanaspor,Adana Demirspor
22 Kasım 2018 Perşembe 09:29



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