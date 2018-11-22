Spor Toto 1. Lig'de 13. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.<br><br>Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.<br><br>Adana Demirspor-Adanaspor derbisinin de oynanacağı 1. Lig'de 13. haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)<br><br>24 Kasım Cumartesi: <br><br>13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)<br><br>16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)<br><br>16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)<br><br>19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)<br><br>26 Kasım Pazartesi: <br><br>19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)