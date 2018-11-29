29 Kasım 2018, 10:00
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Spor Toto 1. Lig'de 14. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Adanaspor, Hatayspor'u konuk edecek.

Ligde 14. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Altay- Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor- Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği- Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok- Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor- İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor- Eskişehirspor (Zafer) Adana,Aralık,Mustafa Kemal Atatürk
29 Kasım 2018 Perşembe 10:00



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