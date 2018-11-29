Spor Toto 1. Lig'de 14. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.<br><br>Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Adanaspor, Hatayspor'u konuk edecek.<br><br>Ligde 14. haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>1 Aralık Cumartesi: <br><br>13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)<br><br>13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)<br><br>16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)<br><br>2 Aralık Pazar: <br><br>13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)<br><br>16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)<br><br>19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)<br><br>3 Aralık Pazartesi: <br><br>19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)