25 Kasım 2018, 14:52
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Spor Toto 1. Lig'de 14. Haftanın Programı Açıklandı

Spor Toto 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın maç programını açıkladı...

Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın maç programı belli  oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de  gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Kasım Cuma: 19.00 Adanaspor- Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi: 13.30 Altay- Altınordu (İzmir Atatürk)

13.30 Boluspor- Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği- Kardemir Karabükspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

16.00 Balıkesirspor Baltok- Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar: 13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor- İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi: 19.00 Afjet Afyonspor- Eskişehirspor (Zafer) 
Futbol,Türkiye

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