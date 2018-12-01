01 Aralık 2018, 17:37
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Spor Toto 1. Lig'de 15. Haftanın Programı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçlarının programı açıklandı...



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8, 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak 15. hafta müsabakalarının programı şöyle:  

8 Aralık Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor- İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu- Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar: 13.30 Hatayspor- Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor- Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi: 19.00 Gazişehir Gaziantep- Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor- Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim) Kardemir Karabükspor,Mustafa Kemal Atatürk,10 Aralık,Aralık

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