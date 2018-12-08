Spor Toto 1. Lig'de 16. ve 17. Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçları 14, 15 ve 16 Aralık
, 17. hafta karşılaşmaları ise 21, 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Maçların programı şöyle:
16. hafta 14 Aralık
Cuma: 19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
15 Aralık Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep
(Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Zafer)
16.00 Balıkesirspor
Baltok- Adana Demirspor
(Balıkesir Atatürk
)
16.00 Kardemir Karabükspor- Denizlispor
(Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16 Aralık Pazar: 13.30 Giresunspor- Hatayspor
(Giresun Atatürk)
13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir
Atatürk)
16.00 Boluspor- Altınordu
(Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor- Eskişehirspor
(5 Ocak Fatih Terim
)
17. hafta 21 Aralık
Cuma: 19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
22 Aralık Cumartesi: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar: 13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya
Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
24 Aralık Pazartesi: 19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova
)
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:33