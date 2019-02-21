Spor Toto 1. Lig'de 23. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek
19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge
23 Şubat Cumartesi
13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan
16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok
24 Şubat Pazar
13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp
13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan
16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan
16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker - İSTANBUL
Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Kaynak: İHA