28 Şubat 2019, 11:25
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Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Adanaspor - Giresunspor maçı ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Altay, Balıkesirspor'u ağırlayacak. 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şöyle:

Yarın

19.00 Adanaspor - Giresunspor

2 Mart Cumartesi

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor

16.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor

16.00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep

3 Mart Pazar

13.30 Altınordu - Hatayspor

13.30 Ümraniyespor - Kardemir Karabükspor

16.00 Boluspor - İstanbulspor

19.00 Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği

4 Mart Pazartesi

19.00 Altay - Balıkesirspor Baltok - İSTANBUL Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


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