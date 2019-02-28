Spor Toto 1. Lig'de 24. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.<br><br>Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.<br><br>Ligde 24. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)<br><br>2 Mart Cumartesi: <br><br>13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)<br><br>16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)<br><br>16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)<br><br>13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)<br><br>16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)<br><br>19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)<br><br>4 Mart Pazartesi: <br><br>19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)