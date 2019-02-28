28 Şubat 2019, 09:51
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Spor Toto 1. Lig'de 24. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi yarın oynanacak Adanaspor- Giresunspor maçıyla başlayacak.

Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu- Hatayspor (Bornova)

13.30 Ümraniyespor- Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Boluspor- İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor- Gençlerbirliği (Zafer)

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay- Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk) Giresunspor, Adanaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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