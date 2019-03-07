07 Mart 2019, 13:04
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Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş

9 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar

13.30 Giresunspor- Boluspor: Onur Özütoprak

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor- Altınordu: Mustafa Aydın

16.00 Balıkesirspor Baltok- Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Gençlerbirliği- Altay: Zorbay Küçük

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan Spor
Kaynak: AA


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