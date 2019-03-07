Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor
: Ramazan Keleş
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar
13.30 Giresunspor- Boluspor
: Onur Özütoprak
16.00 Adana
Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor- Eskişehirspor
: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor- Altınordu
: Mustafa Aydın
16.00 Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Gençlerbirliği- Altay
: Zorbay Küçük
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan
Spor
Kaynak: AA