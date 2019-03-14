Spor Toto 1. Lig'de 26. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın Eskişehir'de yapılacak Eskişehirspor-Altınordu maçıyla başlayacak.<br><br>Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)<br><br>16 Mart Cumartesi: <br><br>13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)<br><br>13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP)<br><br>16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)<br><br>16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)<br><br>17 Mart Pazar: <br><br>13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer)<br><br>13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)<br><br>16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)<br><br>16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)