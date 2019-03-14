14 Mart 2019, 10:10
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Spor Toto 1. Lig'de 26. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın Eskişehir'de yapılacak Eskişehirspor-Altınordu maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın Eskişehir'de yapılacak Eskişehirspor- Altınordu maçıyla başlayacak.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Birevim Elazığspor- Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Giresunspor- İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.00 Osmanlıspor- Hatayspor (Osmanlı)

17 Mart Pazar:

13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer)

13.30 Altay- Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor- Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor- Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim) Eskişehir, Altınordu, Eskişehirspor, Spor
Kaynak: AA


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