Spor Toto 1. Lig'de 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.<br><br>Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>2 Nisan Salı<br><br>16.00 K.Karabükspor - Adanaspor: Turgut Doman<br><br>16.00 Altınordu - Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu<br><br>19.00 İstanbulspor - Eskişehirspor: Hakan Ceylan<br><br>19.00 Gençlerbirliği - Boluspor: Çağdaş Altay<br><br>3 Nisan Çarşamba<br><br>16.00 Balıkesirspor - Giresunspor: Ümit Öztürk<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep - A. Afyonspor: Alper Çetin<br><br>16.00 Hatayspor - B. Elazığspor: Kadir Sağlam<br><br>19.00 A. Denizlispor - Altay: Sarper Barış Saka - İSTANBUL