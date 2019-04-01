Spor Toto 1. Lig'de 27. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)<br><br>16.00 Atınordu-Osmanlıspor (Bornova)<br><br>19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)<br><br>19.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)<br><br>3 Nisan Çarşamba: <br><br>16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)<br><br>16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep)<br><br>16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk)<br><br>19.00 Abalı Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)<br><br>Not: Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe günü yapılacak.