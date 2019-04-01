01 Nisan 2019, 11:40
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Spor Toto 1. Lig'de 27. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Kardemir Karabükspor- Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Atınordu-Osmanlıspor (Bornova)

19.00 İstanbulspor- Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Gençlerbirliği- Boluspor (Eryaman)

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Balıkesirspor Baltok- Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep)

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk)

19.00 Abalı Denizlispor- Altay (Denizli Atatürk)

Not: Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe günü yapılacak. Kardemir Karabükspor, Mustafa Kemal Atatürk, Adanaspor, Spor
Kaynak: AA



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