04 Nisan 2019, 13:25
»»

Spor Toto 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

6 Nisan Cumartesi

14.00 Boluspor - K. Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu

19.30 Osmanlıspor - Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

19.30 Balıkersispor Baltok - İstanbulspor: Erkan Engin

7 Nisan Pazar

14.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Özgür Yankaya

16.30 A. Afyonspor - A.Demirspor: Ali Şansalan

16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

19.30 Adanaspor - A. Denizlispor: Alper Ulusoy

8 Nisan Pazartesi

19.00 B. Elazığspor - Altınordu: Turgay Kaan Numanoğlu

19.00 Altay - G.Gaziatep FK: Mert Güzenge - İSTANBUL Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Kaynak: İHA



YORUMLAR