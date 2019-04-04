Spor Toto 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. <br><br>Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>6 NİSAN CUMARTESİ <br><br>14.00 Boluspor - K. Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu <br><br>19.30 Osmanlıspor - Eskişehirspor: Bahattin Şimşek <br><br>19.30 Balıkersispor Baltok - İstanbulspor: Erkan Engin <br><br>7 NİSAN PAZAR <br><br>14.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Özgür Yankaya <br><br>16.30 A. Afyonspor - A.Demirspor: Ali Şansalan <br><br>16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya <br><br>19.30 Adanaspor - A. Denizlispor: Alper Ulusoy <br><br>8 NİSAN PAZARTESİ <br><br>19.00 B. Elazığspor - Altınordu: Turgay Kaan Numanoğlu <br><br>19.00 Altay - G.Gaziatep FK: Mert Güzenge <br><br>(İHA)