04 Nisan 2019, 13:26
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Spor Toto 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. 

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:  

6 NİSAN CUMARTESİ 

14.00 Boluspor - K. Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu 

19.30 Osmanlıspor - Eskişehirspor: Bahattin Şimşek 

19.30 Balıkersispor Baltok - İstanbulspor: Erkan Engin 

7 NİSAN PAZAR 

14.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Özgür Yankaya 

16.30 A. Afyonspor - A.Demirspor: Ali Şansalan 

16.30 Giresunspor - Gençlerbirliği: Halis Özkahya 

19.30 Adanaspor - A. Denizlispor: Alper Ulusoy 

8 NİSAN PAZARTESİ 

19.00 B. Elazığspor - Altınordu: Turgay Kaan Numanoğlu 

19.00 Altay - G.Gaziatep FK: Mert Güzenge 

(İHA) Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Güncel
Kaynak: İHA