13 Aralık 2018, 10:04
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Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

Spor Toto 1. Lig, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

Hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim) İstanbulspor,Aralık,Mustafa Kemal Atatürk
13 Aralık 2018 Perşembe 10:04



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