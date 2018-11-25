Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 3 - Giresunspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Denizlispor
sahasında karşılaştığı Giresunspor
'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Volkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sery'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
33. dakikada Landel'in ara pasında topla buluşan Volkan ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.
34. dakikada üç rakibini çalımlarla geçen Aissati'nin havadan yaptığı ortaya yükselen Mehmet Akyüz
yaptığı düzgün kafa vurulu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1
55. dakikada orta sahada rakibine faul yaptıktan sonra hakeme itiraz eden Mbamba gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
59. dakikada Recep'in havadan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topla buluşan Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şut üstten auta gitti.
75. dakikada Stachowiak kendisine gönderilen geri pasta topu eli ile kontrol edince Giresunspor ceza alanı içerisinde çift vuruş kazandı. Topun başına geçen Volkan Okumak
'ın barajın yanından gönderdiği top kale direğine çarptıktan sonra filelerle buluştu. 1-2
76. dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ziya'nın çektiği sert şut kalecinin sağından filelere gitti. 2-2
84. dakikada kazanılan korner atışında Recep'in ceza alanı içerisine gönderdiği topta kale önünde topa dokunan Abdülkerim Bardakçı topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Emrah
Ünal xx
Denizlispor: Stachowiak xx, Alperen Babacan xx, Taha Can
xx Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati
xx, Mehmet Akyüz xx (Gökhan Süzen
dk. 90 ?), Recep Niyaz
xx (Burak Altıparmak
dk. 87 ?), Burak Çalık
xx (Deniz Vural
dk. 57 x), Kerem Can
Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Mbamba x
Yedekler: Asil Kaan
, Furkan Şeker
, Cenk Güvenç
, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Giresunspor: Kayacan Erdoğan
xx, Uğur Aslan Kuru xx, Sery xx, Landel xx, Dauda xx, Kağan Miray Bağış xx (Adama dk. 61 x), Kürşad Sürmeli xx, Volkan Okumak xx (Ozan Can
dk. 81 x), Emre Uğur
Uruç xx, Husmani (Muhammed İldiz
dk. 78 ?), Hüsamettin Tut
xx,
Yedekler: Anıl Atağ, Abdülkadir Kayalı
, Ferhat Görgülü
, Bahadır Erol
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 33), Ziya (dk. 76), Abdülkerim (dk. 84) (Denizlispor), Sery (dk. 3), Volkan (dk. 75) (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Mbamba (dk. 55) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mehmet Akyüz, Deniz Vural, Abdülkerim, Aissati (Denizlispor), Emre Uğur, Volkan Okumak, Ozan Can, Kayacan Erdoğan (Giresunspor) - DENİZLİ
Mehmet Akyüz,Giresunspor,Denizlispor
25 Kasım 2018 Pazar 15:50