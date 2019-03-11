Spor Toto 1 Lig: Denzilispor: 0- Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Denizlispor
sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Recep Niyaz
'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna yükselen Abdülekerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 12. dakikada Denizlispor savunmasını aşan topta ceza alanı içerisine kadar giren ve kaleci Stackhowiak ile karşı karşıya kalan Atabey
'in şutu direğinden yanından az farkla auta gitti. 15. dakikada Ümraniyespor yarı alanında gönderilen uzun pas ile buluşan ve ceza alanına kadar giren Vasilogıannis'in çektiği sert şut Denizlispor savunmasına çarparak kaleci Stackhowiak'da kaldı. 20. dakikada gelişen Denizlispor atağında topu önünde bulan Aissati'nin ceza alanı çizgisi yakınından çektiği ve sert şut kaleciyi aşarak direğinde yanından az farkla auta gitti. 67. dakikada orta sahadan gönderilen pasta topu önüne alan Burak Çalık
'ın açısını kaybetmesine rağmen yerden çektiği sert şut kaleci Burak Öğür'ün ellerinde kaldı. 77. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanında yaptığı ortada topu yükselen Abdülekrim Bardakçı'nın kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan
xx, Gökmen Baltacı xx, Murat Şener
xx Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural
xx, Ziya Alkurt xx (Gökhan Süzen
dk. 88 ?), İsmail Aissati
xx, Recep Niyaz xx, Furkan Şeker
xx, Kerem Can
Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Mbabmba xx (Burak Çalık dk. 53 x), Kehendi xx (Mehmet Akyüz
dk. 71 x) Yedekler: Asil Kaan
, Gökhan Süzen, Oğuz Yılmaz
, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak
, Burak Çalık Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Ümraniyespor: Burak Öğür xx Aaron xx, Vasilogıannis xx (Bahadır Taşdelen
dk. 90 ?), Leandro xx (Baubacar dk. 79 x), Serkan Göksu
x (Madinda dk. 69 x), Alaaddin Okumuş x, Recep Aydın
xx, Karahan Yasir Subaşı
xx, Muhammed Gönülaçar xx, Tarık Tekdal xx, Atabey Çiçek
xx Yedekler: Metin Erol
, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Uğur Aygören, Merthan Açıl
, Baubacar, Madinda Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Hasan (dk. 55), Ayuk (dk. 90) (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Kehendi, Aissati, Alperen Babacan (Denizlispor), Alaaddin Okumuş, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
(İHA)
Recep Niyaz, Denizlispor, Güncel
Kaynak: İHA