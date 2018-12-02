02 Aralık 2018, 18:13
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Spor Toto 1. Lig: Elazığspor: 1- İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Elazığspor: 1- İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında TY Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında TY Elazığspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada İbrahim Halil topla birlikte ceza sahasına girdi ve Mehmet'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 0-1

9. dakikada Clesio topla birlikte ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere tokatladı.

42. dakikada Murathan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tatos'un vuruşunu kaleci çeldi.

51. dakikada Tatos'un ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

64. dakikada Kadir Taşoğlu, Tatos'un pasında sağ çaprazda rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Tatos'un şutunda savunmadan dönen topu Kadir Taşoğlu tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada Ali Fırat'ın sol kanattan ortasına arka direkte Lamine Diarra kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-1

78. dakikada İbrahim sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak Soner zamanında kalesini terk ederek gole izin vermedi.

88. dakikada Bagayoko ceza sahası içinde pasını dışardaki Kadir Bekmezci'ye çıkardı. Kadir'in sert şutu üstten dışarı gitti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yasin Kol xx, Uygar Bebek xx, Cem Özbay xx

Elazığspor: Soner Şahin xx, Ali Fırat Okur xx (Onur dk. 82 x), Orhan Şam xx, Mehmet Yiğit xx, Murathan Özen x (Ahmet dk. 60 x), Kadir Bekmezci xx, Kadir Taşoğlu xx, Adem Alkaşi xx, Tatos xx, Bagayoko xx, Lamine Diarra xxx (Idrissa Diarra dk. 90 ?)

Yedekler: Ahmet Doğan, Enes Batın Kaplan, Eren Çinkılınç, Erhan Çinar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Akaminko xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Clesio xx, Barış Örücü x (Murat dk. 67 x), İbrahim Halil Çolak xxx (Perovic dk. 73 x), Dodo xx, Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, Cajic xx, İbrahim Yılmaz xx (Muhammed Demirci dk. 82 x)

Yedekler: Umut Kaya, Sammed, Muhammed Ali Kurt, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Lamine Diarra (dk. 72) (Elazığspor), İbrahim Halil (dk. 6) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Tatos, Mehmet, Adem (Elazığspor), İbrahim Halil, Barış (İstanbulspor) - ELAZIĞ İstanbulspor,Elazığspor
02 Aralık 2018 Pazar 18:13



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