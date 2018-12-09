Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Altay: 0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor
, evinde Altay
'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Yasin Palaz'ın sağ kanattan ortasında Filipe'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
22. dakikada Aganavic'in sağ kanattan ortasında Pedro
'nun volesinde top kale direğinin hemen üzerinden az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada kaleciyle karşı karşıya gelen Fıratcan Üzüm'ün şutunu kaleci Emre Koyuncu çıkarttı.
32. dakikada Alperen kocabaş'ın ceza sahası dışından denediği şutu kaleci Emre koyuncu çıkarttı.
40. dakikada Aganovic'in ceza sahası dışından çektiği şutu az farkla dışarı çıktı.
49. dakikada Furgan Polatın'ın Ceza sahası içine derinlemesine pasıyla gerçekleşen atakta Semih Güler
'in ayağının dışıyla çektiği şut dışarı çıktı.
65. dakikada Serkan
Sözmen'in kullandığı serbest vuruşu kaleci Ekrem Kılıçarslan
tokatlayarak dışarı gönderdi.
79. dakikada Altay oyuncusu İbrahim Akın, hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı ikinci sarı kartla cezalandırılarak oyun dışında kaldı.
81. dakikada Altay savunma oyuncusunun hatasıyla gelişen pozisyonda Alperen Kocabaşın pasına İbrahim Halil
Önerin dokunmasıyla top ağlarla buluştu. 1-0
90+4. dakikada açılan ortada Bedirhan'ın ters vuruşunda top kornere çıktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ramazan Keleş
, Habip Tiryaki, Burak Cansı
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Semih Güler xxx, Tolga Yakut xxx, Alperen Kocabaş xxx (Bedirhan Altunbaş dk. 90+1 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx (İsmail Oytun dk. 88 ?), Mehmet Özcan
xx, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner
xx, Cemali Sertel xx, Fıratcan Üzüm x (Furkan Balaban
dk 90 ?)
Yedekler: Yiğit Aydın
, Kaan
Gül, Talha Erdoğan, Metehan Altunbaş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Altay: Emre Koyuncu x, Serkan Sözmen x, Eugenio xx (İhsan Furkan Deniz dk. 77 x), Aganovic x (Atakan Rıdvan Çankaya
dk. 71 x), Ferhat Çulcuoğlu
xx, Yasin Palaz x, Marco Filipe xx, Tevfik Altındağ
x (Kappel dk. 83 ?), İbrahim Öztürk
xx, İbrahim Akın x, Gencer Cansev
x
Yedekler: Egemen Gençalp, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 81) (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: İbrahim Akın (dk. 79) (Altay)
Sarı kartlar: Ferhat Çulcuoğlu, Tevfik Altındağ, Serkan Sözmen, Atakan Çankaya (Altay), Mehmet Fevzi Yıldırım
, Cemali Sertel (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR
Eskişehirspor,Altay
09 Aralık 2018 Pazar 21:08