Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep
evinde Balıkesirspor
Baltok'u konuk etti. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Balıkesirspor Baltok 2-0'lık skorla kazanarak puanını 20 yaptı. Gazişehir Gaziantep ise bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında yapılan orta sonrası topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan
'ın vuruşunda yerden seken top ağlarla buluştu. 0-1
50. dakikada Gazişehir atağında Poepon'un rövaşetası az farkla auta gitti.
52. dakikada sağ köşeden yapılan iyi ortaya Kerim Avcı
vurdu kaleci Vukovic topu güçlükle çıkardı.
66. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Erdem'in elle müdahalesi sonrası Balıkesirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Nizamettin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2
88. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşuna Chabbi'nin yaptığı kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Ali Akkor xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Rıdvan Şimşek
xx, Kubilay Aktaş
xx, Ahmet Kesim
xx, Kerim Avcı xx (Chabbi dk. 69 x), Jefferson xx (Muhammed Enes
dk. 80 x), Mehmet Erdem xx, Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan
xx (Okan Derici dk. 69 x), Del Valle
xx, Poepon xx
Yedekler: Nihat, Igor, Yusuf Cihat Çelik
, Mahmut Bilir
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic xx, Okan Alkan
xx, Oğuz Yılmaz
xx, Tomislav Glumac
xx, Bülent Cehavir xx, Cumali Bişi
xx (Doğa İşeri dk. 80 x), Muhammed Ali Doğan
xx, Nizamettin Çalışkan xxx (Furkan Çil dk. 67 x), Mahatma Otoo xx, Sedat Şahintürk xx, Abdulkadir Özgen
xx (Steve Beleck dk. 75 x)
Yedekler: Atilla Özmen
, Cüneyt Köz
, Mehmet Boztepe
, Foxi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Nizamettin Çalışkan (dk. 6 ve 66) (Balıkesirspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Kesim, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep) Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Tomislav, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor) - GAZİANTEP
Nizamettin Çalışkan,Balıkesirspor,Gaziantep
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:24