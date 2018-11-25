Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep
evinde ligin güçlü ekiplerinden Boluspor
'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Adanaspor
'la 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep, sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 25 yaptı. Boluspor ise bu mağlubiyetten sonra 26 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Oğulcan kaptığı topu iyi sürdü ancak şutunda Boluspor kalecisi Gökhan gole izin vermedi.
28. dakikada Gazişehir'de Del Valle
'nin pasında Poepon karşı karşıya kaldı topu kaleci çeldi.
45. dakikada sol kanattan çok hızlı gelişen Gazişehir'in kontra atağında Del Valle pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan
takımını öne geçirdi. 1-0
47. dakikada Gazişehir'de Oğulcan'ın güzel vuruşunda top direkten döndü.
72. dakikada Boluspor'un sol köşeden kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top az farkla auta gitti.
90. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa kafa vuran Diarra topu dışarı attı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Süleyman Abay
xx, Hasan Hüseyin
Tetik xx, Habip Tiryaki xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Rıdvan Şimşek
xx, Yalçın Kılınç xx, Ahmet Kesim
xx, Gökhan Alsan xxx, Jefferson xx (Kerim Avcı
dk. 69 x), Sami Can Keskin
xx, Segbefia xx (Kubilay Aktaş
dk. 82 ?), Oğulcan Çağlayan
xx, Del Valle xx, Poepon xx (Chabbi dk. 65 x)
Yedekler: Nihat, Igor, Okan Derici, Yusuf Cihat Çelik
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak
, Uğur Akdemir
, Ümit Kurt
, Diarra, Melik Okutan, Burak Asan (Sebaihi dk. 74 ?), Umut Gündoğan
, Mustafa Durak
x (Guıdo Koçer dk. 63 x), Özgürcan Özcan
x (Etoundi dk. 46 x), Akabueze x
Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Mustafa Batuhan, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Osman Bilik
Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Jefferson, Segbefia, Del Valle, Chabbi, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Akabueze, Burak Asan, Ufuk Budak, Ümit Kurt (Boluspor) - GAZİANTEP
Del Valle,Boluspor,Gaziantep
25 Kasım 2018 Pazar 18:09