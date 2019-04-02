Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Başkent Ankara
'da Gençlerbirliği
, Bolusporu konuk etti. Başkent temsilcisi, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği, ligin 27. haftasında Eryaman
Stadında Boluspor'u konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında kırmızı-siyahlı oyunculardan Nadir ile Jailton ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.
Stat: Eryaman Hakemler: Çağdaş Altay
xx, Gökmen Olgaç
xx, Habip Tiryaki xx Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz
xx, Luccas xx, Mert xx, Alper xx, Bekir xx (Berat dk. 83 ?), Selçuk
xx, Jailton xx, Nadir xx, Sessegnon xx (Nobre
dk. 66 x), Stancu xx (Matei dk. 88 ?) Yedekler: Hakan, Erdem, Deniz, Barış Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Boluspor: Gökhan xx, Fink xx, Akabueze xx, İshak xx, Ufuk xx, Özgür xx, Dimov xx, Guido xx (Umut dk. 74 x), Burak xx (Sebaihi dk. 52 x), Ümit xx, Mustafa xx (Batuhan dk. 86 ?) Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu, Hayrullah, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Alper (dk. 41) (Gençlerbirliği), Özcan (dk. 59) (Boluspor) Kırmızı Kartlar: Nadir Çiftçi
(dk. 48), Jailton (dk. 77) (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Selçuk (Gençlerbirliği), Daniel Dimov, Guido Koçer, Ümit, Sebaihi (Boluspor)
(İHA)
Boluspor, Gençlerbirliği, Güncel
Kaynak: İHA