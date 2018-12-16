Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor
, sahasında Hatayspor
'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Hamza'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Selim
'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
45. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 0-2
74. dakikada Hatayspor'un kontratağında topla buluşan Selim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
xx, Kemal Mavi
xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Giresunspor: Anıl Atağ xx, Emre Uğur
Uruç xx, Uğur Aslan Kuru xx, Ferhat Görgölü xx, Hüsamettin Tut
xx, Zeni Hüsmani xx, Michal Landel xx, Ba Adama x (Kağan Miray Bağış dk. 59 x), Volkan Okumak
xx, Muhammet Reis
xx (Bahadır dk. 63 x), Abiola Dauda x (Said İd Azza dk. 46 x)
Yedekler: Kayacan, Sery, Kağan Miray, İd Azza, Alperen, Çağlar
Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar
Hatayspor: Akın xxx, Kubilay xx, Hamza xxx (Soner dk. 88 ?), Yılmaz xx (Mavga dk. 84 ?), Mesut xx, Korkishko xxx (Yasin dk. 90+2 ?), Sadi xx, Abdouleye xx, Yusuf xx, Murat xx, Selim xxx
Yedekler: Ömer, Mehmet, Sinan, Özgür
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Selim (dk. 27 ve 73), Hamza (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Ba, Landel (Giresunspor), Korkishko, Diallo
, Murat Paluli
(Hatayspor) - GİRESUN
Selim,Giresunspor,Hatayspor
16 Aralık 2018 Pazar 15:35