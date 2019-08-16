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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Menemenspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti.

16.08.2019 22:07 Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Menemenspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. Karşılaşma Menemenspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

85. dakikada Menemenspor atağında defansın arkasına düşen topu alan İbrahim Sandare'nin volesi az farkla auta çıktı.

86. dakikada Tayrur'un kornerinde Muhammet Elkatmış kafa ile yükseldi, vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+1. dakikada ani gelişen Menemenspor atağında Hüseyin'in sağdan ortasında Halil İbrahim'in kafayla vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx

Giresunspor: Adriano xx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Güven xx (Özgür Can dk. 67 x), Landel xx, Rusescu xx, Muhammet Reis xx, Ahmet İlhan xx, Del Valle Rodriguez xx (Mehmet Taş dk. 77 x), Bekir xx

Yedekler: Metin, Orhan, Tanase, da Silva, Çağlar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Menemenspor: Selmani xx, Trtovac xx, Taşkın xx, Mustafa xx (Halil İbrahim dk. 77 x), Muhammet Ali xx, Alberk xx, Murat Elkatmış xx (İbrahim Sandare dk. 61 x), Murat Erdemir xx, Semih xx (Tayfun dk. 46 x), Diakite xx, Hüseyin x

Yedekler: Erhan, Ali Özgün, Ali Keten, Ercan, Galip, Furkan

Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel

Goller: Taşkın (dk. 36), Halil (dk. 90+1) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Numan, Ahmet Kesim (Giresunspor), Semih, Murat Erdemir, Mehmet Ali, Taşkın (Menemenspor) - GİRESUN

Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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