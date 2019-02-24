Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor
, sahasında Altay
'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
26. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Tavares ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Altay'ı 10 kişi bıraktı.
37. dakikada Özgür'ün pasında topla buluşan Paixao'nun ortasında ceza sahası içinde Kappel'in şutu kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Marco Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
82. dakikada sağ kanattan Dauda'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp
xx, Soner Maraş
xx, Anıl Usta xx
Giresunspor: Kayacan Erdoğan
x, Berkan Yıldırım
xx, Aykut Demir
xx, Orhan Taşdelen
xx, Hüsamettin Tut
xx (Yasin dk. 61 x), Tevfik Altındağ
xx, Michel Landel xx, Emre Nefiz
x (Muhammed Reis dk. 42 xx), Cristian
Tanese xx, Zoro Syriac x (Volkan Okumak
dk. 42 xx), Abiola Dauda xx
Yedekler: Anıl, Bahadır, Alperen, Mehmet Taş
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Altay: Aydın
Bağ xx, Yasin Palaz xx, Gençer Censev xx, Ulaş Zengin xx, Özgür Özkaya
xx, Ferhat Çulucuoğlu xx, Helder Lopez Tavares xx, Andreas Tatos xx (Merter dk. 64 x), Anton Putsila
xx (Hüsamettin dk. 90+1 ?), Leandro Kappel xx, Marco Paixao xx (Sinan dk. 90+3 ?)
Yedekler: Emre, İbrahim, Furkan, Murat
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Landel (dk. 82) (Giresunspor), Kappel (dk. 37), Marco Paixao (dk. 75) (Altay)
Kırmızı kart: Tavares (dk. 26) (Altay)
Sarı kartlar: Orhan, Aykut, Tefik, Berkan, Muhammet (Giresunspor), Putsila, Kappel, Aydın (Altay) - GİRESUN
Spor
Kaynak: İHA